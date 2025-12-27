В "Нафтогазе Украины" заявили о повреждении предприятия газодобычи и ТЭЦ

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о повреждении своего ТЭЦ, а также предприятия по газодобыче в результате ночных взрывов на Украине.

"Имеем попадание в ТЭЦ группы Нафтогаз и предприятия, занимающиеся добычей газа", - говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении не уточняется, где именно находятся поврежденные объекты.

Ранее украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области в результате серии ночных взрывов в регионе. В частности, издание "Страна" писало о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области.

В ночь на субботу в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Утром в столице и Киевской области ввели аварийные отключения света, а городские власти заявили об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов города.