За взятки от владельцев майнинг-ферм задержаны 7 энергетиков

Семерых энергетиков задержали после облавы на майнинг-фермы в подмосковном Чехове. Они помогали занижать данные счётчиков и предупреждали о проверках. Один из обвиняемых сам держал майнинг-ферму, сообщает прокуратура Московской области.

Прокуратура сообщает, что речь идет о 7 сотрудниках ресурсоснабжающей организации, занимающих различные должности. По данным следствия, в августе 2025 года получили от потребителей городского округа Чехов взятки на сумму от 40 до 193 тыс. рублей.

За это энергетики закрывали глаза на неучтенное потребление электроэнергии и механическое вмешательство в работу счетчиков, чтобы занизить цифры.

«Обвиняемые осуществляли установку перепрограммированного (сшитого) прибора учета потребления электроэнергии, предупреждали о проверках энергопотребления в Чеховском муниципальном округе, где у одного из обвиняемых находилось майнинговое оборудование», — сообщает надзорное ведомство.

Издание «Чехов Вид» пишет, что задержаны должностные лица организации «Чеховское РЭС». Задержание проводилось силами ФСБ и ОБЭП Московской области.

По информации источника издания, сумма взяток составила более 2 миллионов рублей.

Суд отправил двух фигурантов под стражу, ещё пять находятся под домашним арестом.