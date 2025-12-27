В горах Казахстана нашли тело одного из трех пропавших мужчин

В горах под Алма-Атой нашли тело одного из мужчин, пропавших три дня назад. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

Агентство ссылается на департамент Алма-Аты по чрезвычайным ситуациям.

«В результате поисковых работ с использованием беспилотного летательного аппарата в районе пика «Локомотив» было обнаружено тело», — сказано в сообщении департамента.

На место вылетел вертолет МЧС. Тело удалось извлечь с высоты 3700 метров над уровнем моря и передать сотрудникам полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски еще двух человек продолжаются, в них участвуют более 50 человек, включая спасателей, волонтеров и кинологов. Задействованы семь единиц техники, четыре беспилотника.

Утром 24 декабря трое мужчин ушли в горы и не вернулись, связь с ними прервалась. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать лавина.