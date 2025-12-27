В Тыве на школьника напали с ножом во время новогодней елки

В одной из школ республики Тыва на ученика напал с ножом неизвестный во время новогоднего праздника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, все произошло 27 декабря в школе села Кызыл-Мажалык.

«Сегодня во время школьной елки на ученика старших классов напали с ножом. По данным городских каналов, на территорию учебного заведения зашел посторонний (возможно, бывший учащийся), с которым у пострадавшего мог произойти конфликт. На месте работают правоохранительные органы», — сказано в посте.

Случившемся занялась республиканская прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, организована проверка. На место выехал прокурор. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе. Ход проверочных мероприятий контролирует региональное ведомство.