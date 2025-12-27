Школьница провалилась в канализацию по пути на уроки

Обычный поход в школу обернулся настоящим кошмаром и госпитализацией для юной жительницы Нижнего Тагила. Прямо посреди городской улицы девочка провалилась в оставленный открытым канализационный колодец. Прокуратура Свердловской области инициировала масштабную проверку содержания коммунальной инфраструктуры в Дзержинском районе города.

«По предварительной информации, в утреннее время 26 декабря 2025 года около дома № 37 по ул. Орджоникидзе... по дороге в школу несовершеннолетняя девочка, 2008 г.р., упала в открытый канализационный люк и получила телесные повреждения. Выбраться ребенку помогли прохожие», — сообщает Прокуратура Свердловской области.

Пострадавшую экстренно доставили в Детскую городскую больницу для обследования. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей голени. Сейчас ведомство выясняет, кто именно из коммунальщиков проявил преступную халатность, оставив люк открытым. В ходе мероприятий будет дана жесткая правовая оценка действиям ответственных лиц, и при наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.