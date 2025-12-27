В Казахстане обнаружили тела еще двух туристов, пропавших в горах

Спасатели обнаружили тела еще двоих туристов, исчезнувших в горах Алма-Аты.

© Официальный Telegram-канал МЧС Казахстана

"В районе пика "Локомотив" на высоте около 3 700 м над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека", - сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве рассказали, что поиск велся в сложных высокогорных условиях и осложнялся низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп.

Ранее в департаменте по ЧС Алма-Аты сообщили, что в районе пика "Локомотив" спасатели нашли тело одного туриста, спустили его с высоты 3 700 метров над уровнем моря и ищут еще двоих. В ведомстве рассказали, что поступило сообщение от родственницы о том, что ее брат вместе с двумя друзьями ушел в горы и не вернулся.