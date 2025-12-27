Более 6,7 тысячи абонентов в Запорожской области остаются без света
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что более 6,7 тыс. абонентов в регионе остаются без света.
По его словам, электроснабжение Приазовского муниципального округа практически восстановлено, работы продолжаются на трёх улицах села Строгановка.
«В Каменско-Днепровском муниципальном округе электроснабжение восстановлено в сёлах Водяное, Днепровка, Мичурина. Остаются обесточенными 6739 абонентов», — указал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что населённый пункт Каменка-Днепровская остался без электричества после удара дрона ВСУ.