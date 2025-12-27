Альпинисты пропали без вести в горах соседней страны после схода лавины

В горах Казахстана произошла трагедия. По данным тг-канала SHOT, три человека попали в лавину во время восхождения.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел на пике Тянь-Шань, также известном как пик Локомотив, в Алма-Атинской области. Спортсмены отправились на маршрут 24 декабря, а в ночь на 26 декабря связь с ними прервалась.

Родственники альпинистов, обеспокоенные отсутствием вестей, обратились в службу спасения. Специалиты немедленно организовали поисковую операцию в районе предполагаемого происшествия.

На высоте около 3700 метров было обнаружено тело одного из участников группы. Его уже спустили с горы. Поиски двух оставшихся альпинистов продолжаются. По версии спасателей, их могло унести лавиной.

Национальный состав группы пока уточняется. Неизвестно, были ли среди альпинистов граждане России. Спасательные работы в районе происшествия продолжаются.