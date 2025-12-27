Подростки стреляли в школьника возле гимназии в российском городе

В Томске произошел серьезный инцидент с применением оружия несовершеннолетними. Группа девятиклассников открыла стрельбу по учащемуся 4 класса вблизи гимназии №26, пишет Сибирский Экспресс со ссылкой на Телеграм Регион-70.

По предварительной информации, в результате стрельбы мальчик получил ранение в ногу. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. По данным надзорного ведомства, у ребенка образовалась травма.

Прокуратура Томской области организовала проверку по данному факту. Областной прокурор Сергей Ломакин лично поручил тщательно разобраться в обстоятельствах происшествия.

В ходе проверки будет дана оценка работе всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Особое внимание уделят вопросам, связанным с доступом подростков к оружию.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в городе. Родительское сообщество и педагоги выражают серьезную озабоченность безопасностью детей вблизи учебных заведений.