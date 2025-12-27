Суд конфисковал имущество экс-замглавы Росприроднадзора

Суд в Москве конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова из-за дела о мошенничестве на сумму 370 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы решения Замоскворецкого суда.

© Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

«Удовлетворено 26 декабря 2025 года», — говорится в материале дела.

Согласно версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков завысили расходы на программное обеспечение учета объектов. Кроме того, лица обеспечили победу в конкурсе аффилированной ему компании — ООО «Адиком Системс».

Ранее стало известно, что в Новосибирске суд изъял в доход государства имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму свыше 300 миллионов рублей.