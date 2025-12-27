Более 12 тысяч жителей Владивостока остались без света и тепла

Во Владивостоке произошла авария на электросетях. Без света и тепла остались более 12 тысяч жителей, сообщает прокуратура Приморского края.

Отключения произошли накануне и затронули более 30 многоквартирных домов. Обесточены здания на улицах Горийская, Громова, Каплунова, Нейбута.

Ведутся работы по запуску энергоснабжения и полному восстановлению электроэнергии и тепла. В школах № 14 и № 77 организованы пункты временного пребывания с горячим питанием.

Прокуратура начала проверку. В ведомстве пообещали привлечь виновных должностных лиц к административной ответственности и произвести перерасчет платы за коммунальные услуги.

Ранее энергетики заявили о проблемах в других регионах России: в ближайшие пять лет Крым и юго-западный район Краснодарского края столкнутся с дефицитом электроэнергии в два гигаватта.