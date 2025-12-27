В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке БПЛА ВСУ
Мирный житель получил ранения в результате сброса с беспилотника ВСУ взрывного устройства в Белгородской области.
Об этом сообщили в региональном оперштабе, уточнив, что инцидент произошёл в селе Коновалово в Волоконовском округе.
Мужчина получил слепые осколочные ранения, его передали медикам.
Ранее в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали две мирные жительницы.
Кроме того, украинские боевики при помощи БПЛА атаковали кафе в селе Водяном Запорожской области.