В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Мирный житель получил ранения в результате сброса с беспилотника ВСУ взрывного устройства в Белгородской области.

Об этом сообщили в региональном оперштабе, уточнив, что инцидент произошёл в селе Коновалово в Волоконовском округе.

Мужчина получил слепые осколочные ранения, его передали медикам.

Ранее в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали две мирные жительницы.

Кроме того, украинские боевики при помощи БПЛА атаковали кафе в селе Водяном Запорожской области.