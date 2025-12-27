Неверный муж украл кролика для беременной жены

Житель Улан-Удэ сделал беременной жене оригинальный подарок на Новый год. Мужчина вручил супруге кролика, украденного из зоомагазина, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, 34-летний ранее судимый житель Тарбагатайского района приехал в столицу Бурятии, чтобы выбрать новогодний подарок для своей беременной супруги.

В дороге фигурант завел интрижку с женщиной, решил в дальнейшем продолжить с ней общение. Вместе с ней он зашел в зоомагазин, похитил из клетки кролика и покинул торговую точку.

Вскоре горожанин вернулся домой, вручил питомца супруге. Радость продлилась недолго — в дверь постучались сотрудники полиции. Они изъяли похищенное животное и задержали неверного супруга.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.