В Таиланде задержали бывшего депутата российского региона

В Таиланде Интерпол задержал экс-депутата Приморья Дмитрия Назарца. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Сообщается, что его задержали при помощи полиции королевства. Правоохранительные органы выявили его причастность к преступлениям при проверке документов в общественном месте.

В России в отношении Назарца возбуждено дело о контрабанде леса на сумму 637 миллионов долларов. Он занимался экспортом лесных изделий в Китай в период с 2016 по 2019 год.

В 2023 году Дмитрия Назарца лишили полномочий из-за многократного пропуска заседаний его комитета без уважительных причин в течение года. Тогда предложение рассмотреть досрочное прекращение полномочий Назарца поступило 3 июля от комитета по продовольственной политике и природопользованию.