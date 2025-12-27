В Якутии «Тойота» провалилась под лед. Погибли два человека

11-летняя девочка погибла в иномарке, провалившейся под лёд Лены. Еще один человек найден мертвым в 50 метрах от провала. Об этом сообщает Управление СК России по Республике Саха (Якутия).

© МЧС Республики Саха (Якутия)

По данным следствия, ЧП произошло 27 декабря около 7 часов 30 минут в районе местности «Даркылах». Под лед провалилась Toyota Estima под управлением 23-летнего водителя.

«По предварительным данным, в салоне автомобиля находилось 7 человек, 6 из которых смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в салоне. Жертвой произошедшего также стал неустановленный пожилой мужчина, который скончался на берегу в 50 метрах от места провала, по предварительным данным, от воздействия низкой температуры наружного воздуха», — сказано в сообщении следователей.

Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча. Водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров.

Автомобиль и тело ребёнка извлечены из воды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Спасатели подняли затонувший автомобиль. Отмечается, что данное место не предназначено для автопереправы и движения машин. Здесь находится слив сточных вод в протоку Лены.

На месте работали 20 специалистов экстренных служб и 7 единиц техники.

МЧС Якутии опубликовало видео с места ЧП.