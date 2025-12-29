В напитке Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«По результатам завершённых лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции..., а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения», — говорится в публикации.

Отмечается, что Роспотребнадзором направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках.

Кроме того, с 26 декабря приостановлена деятельность предприятия ООО «Вельта‑Пенза».

Ранее в Mash сообщали, что в бутылках с напитком Aloe Vera нашли ацетон.

Позже прокуратура организовала проверку.