В Италии задержали и отпустили обвиняемого в России экс-сенатора

В Италии задержали и отпустили бывшего президента «Башнефти» и экс-сенатора Виктора Хорошавцева, обвиняемого в России в крупном мошенничестве.

© Global look

Об этом пишет ANSA.

Уточняется, что Хорошавцева задержали по международному ордеру, выданному Россией, 25 декабря в отеле недалеко от аэропорта Мальпенса. В европейскую страну бывший сенатор прибыл, чтобы провести рождественские праздники с дочерью, проживающей в Милане.

Однако уже на следующий день его отпустили из-за выхода России из Совета Европы и прекращения участия в соглашениях, отмечает агентство.

Защита Хорошавцева заявила, что после освобождения экстрадиция становится юридически невозможной. Адвокат подчеркнул, что в настоящее время в отношении экс-сенатора не действует никаких мер пресечения, а сам он не ограничен в перемещениях.

Кроме того, сообщается, что Хорошавцева, имеющего израильский паспорт, ранее уже задерживали в Испании. Там, по данным защиты, он владеет отелем в Марбелье. В Испании его также быстро освободили на тех же основаниях.

12 мая сообщалось, что Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в крупном мошенничестве.