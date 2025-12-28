Самолет упал у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро

Рекламный самолет упал в воду в районе пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

© Газета.Ru

На видеозаписи, опубликованной властями, видно, как самолет резко пикирует носом в море недалеко от пляжа около 12:30 по местному времени.

На месте происшествия работали спасательные команды на гидроциклах, надувных лодках, а также водолазы. В результате тело пилота нашли. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для опознания.

Власти Бразилии сообщили, что начали расследование причин произошедшего. Потерпевший крушение самолет Cessna 170A принадлежал рекламной компании.

25 декабря сообщалось, что на горе Килиманджаро разбился вертолет, который участвовал в спасательной операции по эвакуации людей. Он упал в районе между лагерем Барафу и вершиной Кибо на высоте более 4000 метров.