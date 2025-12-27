СМИ: приговор по делу об убийстве генерала Кириллова огласят в январе

Второй западный окружной военный суд в январе обнародует вердикт по делу о террористическом акте, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

По информации собеседника агентства, оглашение приговора намечено на январь, однако точная дата в судебной инстанции не называется.

На скамье обвиняемых по данному делу проходят четверо: Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян. В ходе прений сторон государственный обвинитель ходатайствовал о назначении Курбонову наистрожайшей меры наказания — пожизненного лишения свободы, тогда как остальным фигурантам запросил сроки заключения от 24 до 28 лет.

Обвиняемому в убийстве генерала Кириллова просят дать пожизненное

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве произошла детонация взрывного устройства, заложенного в самокат, находившийся у подъезда жилого дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Уголовное дело расследуется по статьям о террористическом акте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. На следующий день был задержан непосредственный исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. В ходе следствия он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами, которые пообещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Европу за совершение преступления.

Курбонов полностью признал свою вину. Также на скамье подсудимых находятся Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Согласно данным Следственного комитета РФ, Падиев и Точиев арендовали для Курбонова комнату в хостеле и получали для него денежные средства от куратора. Сафарян хранил у себя дома компоненты самодельного взрывного устройства, переправленные из Польши и замаскированные под бытовые предметы, которые впоследствии передал Курбонову.

Помимо этого, по данному делу заочно арестованы и объявлены в розыск ещё трое фигурантов. О причастности одного из них — гражданина Украины Андрея Гедзика — стало известно в сентябре из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Следствие в заочном порядке предъявило ему обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ. Он объявлен в розыск. Все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.