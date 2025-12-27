В Казахстане пропала группа альпинистов

В Казахстане обнаружили не выжившего туриста, который отправился в горы вместе с двумя другими альпинистами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

К настоящему моменту известно, что 24 декабря три человека отправились на пик Тянь-Шань, который располагается на территории Алма-Атинской области. В ночь на 26 декабря туристическая группа перестала выходить на связь, поэтому родственники путешественников обратились в МЧС.

В ходе поисков на высоте 3700 метров был обнаружен один из альпинистов, он не выжил. Что касается двух других туристов, они пока считаются пропавшими без вести. Не исключено, что их унесло лавиной. Сейчас уточняется, присутствовали ли в этой группе граждане России.

Ранее в Германии отправившиеся на прогулку в горы туристы обнаружили на дереве застрявшего парапланериста. Последнего спасли сотрудники экстренных служб.