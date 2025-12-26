В Киеве взорвался пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Причина взрыва неизвестна. Отмечается, что пострадавших нет. В полиции подтвердили взрыв транспортного средства в украинской столице.

Ранее сообщалось, что в Одесском районе одноименной области Украины произошел взрыв.

До этого громкие звуки, напоминающие взрывы, были слышны в пригороде Ейска. По словам очевидцев, от этого «стекла в рамах ходили ходуном».