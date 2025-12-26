В Махачкале около 60 улиц остались без света

Жители почти 60 улиц города Махачкалы в Дагестане остались без света из-за повреждения кабельных линий электропередачи при проведении земляных работ. Нарушена работа трех фидеров, сообщается в Telegram-канале единого контакт-центра "Дагэнерго".

"В ходе проведения земляных работ сторонней организацией было допущено повреждение кабельных линий электропередачи, питающих фидеры. В результате возникло технологическое нарушение в работе электросетевого оборудования. Ориентировочное время завершения работ уточняется", - говорится в сообщении.

Нарушена работа фидеров под номерами 69, 64, 61, что привело к ограничению электроснабжения на почти 60 улицах города.