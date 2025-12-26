В Воронеже экс-ректора ВГУ осудили на восемь лет за порнографию и взятку

Суд в Воронеже приговорил к восьми годам колонии строго режима бывшего ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, его признали виновным в распространении порнографии и даче взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Установлено, что Ендовицкий передал подчинённому 600 тыс. рублей. Позже эти деньги были использованы как взятка в интересах его жены, которая защищала докторскую диссертацию.

«Кроме того, Ендовицкий неоднократно распространял файлы порнографического содержания», — говорится в публикации.

Помимо лишения свободы фигуранту назначили штраф в размере 3 млн рублей.

Ранее суд Санкт-Петербурга вынес условные приговоры фигурантам дела о многомиллионных хищениях при испытаниях инновационного лекарства от рака в 2021 году. Среди осуждённых — профессор университета ИТМО Владимир Виноградов.

Кроме того, в мае Савёловский суд Москвы приговорил бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова к 22 годам строгого режима.