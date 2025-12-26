Мужчина и женщина погибли при загадочных обстоятельствах в российском городе

Тела мужчины и женщины были найдены в доме в городе Красный Сулин Ростовской области. Инцидент случился 25 декабря.

© Московский Комсомолец

Предположительно, гибель двух человек наступила в результате отравления неизвестным веществом, пишет портал DonDay.

По словам источника издания, причина гибели россиян пока не установлена. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в четверг еще два трупа нашли в станице Романовской под Ростовом. В доме рядом с отделом полиции обнаружили задушенного обнаженного пенсионера и его мертвую супругу.