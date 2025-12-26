Жители российского города остались без воды

Жители нескольких районов Калуги остались без воды более чем на сутки из-за прорыва труб. Об этом стало известно Telegram-каналу Кровавая барыня.

Речь идет о районах Кубяка, Северный, Байконур и Терепец, водоснабжение также полностью отсутствует на прилегающих территориях города. Воду отключили утром 25 декабря. Власти пообещали исправить ситуацию к часу ночи, однако не сделали этого. В местном Минстрое заявили, что утром началось заполнение труб, однако произошел повторный прорыв. Специалисты работают над устранением неполадок, но точные сроки окончания работ неизвестны.

По словам местных жителей, их не предупредили о проведении работ. Информация была опубликована в сети, однако пенсионеры и другие жильцы, не пользующиеся соцсетями, ее не увидели. Пользователи жалуются на нехватку запасов воды. Они отметили, что подвоз ресурса осуществляется лишь по нескольким адресам, и далеко живущие жители не могут донести воду до своих домов.

Горожане добавили, что подобный инцидент происходит не впервые. Из-за изношенных сетей воду отключают регулярно.

