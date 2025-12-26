В Петербурге задержали сектантов, молившихся за Зеленского и победу ВСУ

Больше 70 участников секты "Школа единого принципа" задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает Mash.

В публикации говорится, что организация была создана на Украине.

Сами сектанты говорят, что учились любви и жить по "светлым принципам". В действительности ее члены проводили регулярные встречи, где молились за здоровье Владимира Зеленского и просили помощи у высших сил для ВСУ.

Отмечается, что в ходе рейда в Адмиралтейском районе было задержано около 70 человек. Их опросили и отпустили, но в отношении каждого проводится проверка по статье о дискредитации ВС РФ.

По данным из открытых источников, "Школа единого принципа" привлекает адептов обещанием "духовного роста". Секта широко использует индуистские и буддийские тексты.

При этом членам организации вменяется в обязанность быть прихожанами православных храмов, которые они рассматривают как "места силы" с высокой "духовной энергетикой", также адепты культа пытаются проникнуть в образовательные учреждения и органы исполнительной власти.

Утверждается, что сразу после начала СВО на официальном сайте секты появилось обращение к гражданам России с призывом "выходить на улицы" и требовать прекращения боевых действий.