Бывших полицейских посадили за похищение и избиение человека

В ЯНАО бывших сотрудников полиции осудили за жестокое обращение с местными жителями и похищение человека.

По данным Следственного комитета, инцидент произошёл в Надыме в феврале 2023 года: трое полицейских избили троих горожан, а затем один из них похитил одного потерпевшего, удерживая его в квартире, после чего вывез мужчину за пределы округа. Это было попыткой скрыть преступление и избежать расследования.

Суд признал фигурантов виновными в превышении полномочий, похищении человека и воспрепятствовании правосудию. Главному обвиняемому — бывшему начальнику уголовного розыска — дали шесть лет колонии и штраф 150 тысяч рублей. Его соучастники получили по три с половиной года лишения свободы.

Все осуждённые лишены права работать в силовых структурах. Как отметили в СК, доказательства их вины были собраны в полном объёме.

Ранее сообщалось о том, что на Урале спецназ ликвидировал тайный синдикат. Ассортимент продукции и то, как ее реализовывали, может удивить.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал