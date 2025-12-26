Гендиректор IT-компании вместе с мужем изнасиловала сотрудницу своей фирмы

В индийском Удайпуре арестованы гендиректор частной IT-компании, её муж и коллега по подозрению в изнасиловании сотрудницы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным полиции, инцидент произошёл в ночь на 21 декабря после корпоративного празднования дня рождения. Пострадавшая менеджер была в сильном алкогольном опьянении. Примерно в 1:30 ночи трое подозреваемых предложили отвезти её домой.

Во время поездки они остановились у магазина, где купили сигареты. После курения женщина потеряла сознание. Придя в себя утром, она осознала, что стала жертвой изнасилования, и обратилась в полицию.

Правоохранители провели медицинское освидетельствование и изъяли улики из автомобиля. Суд поместил всех троих задержанных под стражу.