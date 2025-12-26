Продал Родину в командировке: Экс-сотрудник МИД предложил услуги ЦРУ

Московский городской суд вынес суровый приговор бывшему сотруднику российского внешнеполитического ведомства Арсению Коновалову. Его признали виновным в государственной измене и работе на иностранные спецслужбы. Ближайшие 12 лет экс-дипломат проведет в колонии строгого режима.

© Московский Комсомолец

Как выяснили контрразведчики, предательство совершалось осознанно и ради наживы прямо во время служебной поездки в Соединенные Штаты. Коновалов не просто попался на удочку вербовщиков, а сам искал возможность продать государственные тайны.

«Установлено, Коновалов, будучи сотрудником МИД России, в период пребывания в долгосрочной заграничной командировке на территории США за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики вели фигуранта долгое время и задержали его еще в марте 2024 года. Следствие полностью доказало факт сотрудничества с врагом. Помимо внушительного тюремного срока, осужденному придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год после освобождения.

Россиянин получил 15 лет колонии за размещенные по городу надписи

В спецслужбе особо подчеркнули, что чиновник имел допуск к секретной информации и решил монетизировать свои знания, находясь в тылу геополитического противника.