В Лихтенштейне нашли тела семьи высокопоставленного чиновника

В расположенном между хребтами Альп Лихтенштейне нашли тела четырех человек — двух мужчин и двух женщин из одной семьи. Один из погибших — высокопоставленный чиновник, причем тела нашли в разных концах страны. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

© Вечерняя Москва

Первое тело обнаружили на берегу реки Рейн рядом со столицей Лихтенштейна — Вадуцем. Им оказался 41-летний чиновник из муниципалитета Тризен. Причина смерти мужчины пока остается неизвестной.

Затем в квартире в самом Вадуце нашли тела 73-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 68 и 45 лет. По информации правоохранителей, это родители и сестра чиновника. Причина их смерти также неясна, в настоящий момент проводится вскрытие тел.

Полиция начала расследование. Оказалось, что за несколько дне до смерти чиновника отстранили от должности после выявления на нарушений в бухгалтерской отчетности. Правоохранители проверяют связь между инцидентами, говорится в публикации.

Незадолго до этого еще одна загадочная смерть произошла в Италии. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен скончался в возрасте 27 лет. Его тело обнаружили мертвым в его гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. Причем в момент смерти он был в гипоксической маске для тренировок.