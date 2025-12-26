Террорист-смертник устроил взрыв в мечети Сирии, пять человек погибли

Как минимум пять человек погибли и еще 21 пострадал в результате взрыва в шиитской мечети города Хомс в центре Сирии. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщило агентство SANA.

По предварительной информации, взрыв совершил террорист-смертник, который проник на территорию мечети имама Али в квартале Вади-Захаб во время пятничной молитвы.

Власти ведут расследование инцидента, уточняется в публикации.

13 декабря в Сирии во время свадьбы погибли 33 человека. В провинции Дераа неизвестные злоумышленники бросили в место проведения торжества две ручные гранаты. Тогда силы внутренней безопасности сообщили, что выявили виновных и усилили меры, направленные на защиту гражданского населения.

В конце ноября в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. Из-за взрыва смертника погибли не менее трех человек.

10 ноября террорист-смертник также подорвал автомобиль Hyundai i20 в центре индийского Нью-Дели. Следователи полагают, что преступник был членом террористической группы, которая действует в округе Фаридабад (штат Харьяна).