Стреляющий из автомата наперевес в супермаркете Донецка попал на видео

Мужчина с автоматом наперевес, устроивший беспорядочную стрельбу в супермаркете Донецка, попал на видео. Запись МВД публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден мужчина, сбрасывающий ткань с оружия. Он начинает стрелять между торговыми рядами.

Стрелка оперативно обезвредили, полицейским пришлось применить табельное оружие. Никто среди посетителей и персонала не пострадал. Полиция устанавливает мотив нападения.

Обезвредившие преступника полицейские будут представлены к награде — медали «За храбрость».