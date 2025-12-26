Мужчина избил и запинал двух девушек на парковке в Приморье

В Приморье мужчина напал на двух девушек на парковке. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в региональной полиции.

Инцидент произошел в микрорайоне Солнечный города Большой Камень. Злоумышленник отобрал у одной из девушек сумку и швырнул ее, затем несколько раз ударил, из-за чего жертва упала. Вторую девушку, которая лежала на земле и не могла подняться, мужчина пинал.

Правоохранители организовали проверку по факту избиения. По информации регионального МВД, заявлений от граждан и сообщений из медицинских учреждений пока не поступало.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное решение, передает Telegram-канал полиции Приморья.

Ранее жителя Московской области, бойца ММА задержали в Подмосковье по подозрению в жестоком избиении своей подруги. Спортсмен связал девушку, а затем нанес ей удары по лицу и телу. Правоохранители отправили подозреваемого в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств. Полицейские будут просить суд арестовать молодого человека. Пострадавшую девушку доставили в больницу. Ей потребуется длительное лечение.