Преподаватель вокала, развращавший мальчиков, получил 19 лет колонии

Суровый приговор за развращение учеников получил певец и хореограф, преподаватель студии для подростков. Следствие установило, что мужчина успел неоднократно совершить действия сексуального характера в отношении трех мальчиков, которым не исполнилось даже 12 лет.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», до приезда в Москву в своем родном городе Гай Оренбургской области танцор трудился в народном театре песни, регулярно выступал в местном доме культуры и завоевал массовую симпатию гайчанских зрителей.

Молодой артист является обладателем гран-при и лауреатом международных конкурсов. В столице восходящая звезда эстрады стал преподавать в государственном досуговом центре на проспекте Вернадского, подрабатывал в качестве модели и хореографа.

Однако многообещающую карьеру оборвали обвинения в педофилии – родители учеников центра написали заявления на педагога о том, что он развращал их детей, после чего было возбуждено уголовное дело. Преподавателя задержали 23 сентября 2023 года.

Известно, что певец женат, и у него есть малолетний ребенок. Жена обвиняемого ранее утверждала, что не верит в виновность супруга. По ее словам, Пилипенко стал жертвой ложных доносов, а причиной их стала некая «неразделенная любовь».

В пятницу Московский городской суд приговорил 26-летнего молодого человека к 19 годам колонии строгого режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 19 лет. Кроме того, к подсудимому применят принудительную меру медицинского характера – он будет находиться под наблюдением врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Служитель Фемиды также частично удовлетворил иски о возмещении морального вреда и взыскал с педофила 2, 3 и 4 млн рублей в пользу представителей потерпевших. Их иски о возмещении расходов были оставлены без рассмотрения.