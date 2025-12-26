Какое наказание грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе

Юрист Михаил Пирогов предупредил, что девушке из Ставрополя, которую подозревают в подготовке теракта, грозит до двадцати лет заключения, передает News.ru. Как уточнил собеседник, речь идет о наказании по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

По словам специалиста, есть шанс на смягчение приговора, если удастся доказать, что она действовала под давлением и не осознавала своих действий. При этом минимальный срок тюремного заключения составляет 10 лет, максимальный — пожизненное лишение свободы (за тяжкие последствия преступления или за их совершение группой лиц).

Пирогов подчеркнул, что наказание может быть менее строгим, но все равно значительным, если преступление не было доведено до конца, а также при наличии смягчающих обстоятельств.

Собеседник издания отметил, что признание вины и помощь следствию рассматриваются как смягчающие факторы. По мнению адвоката, на решение суда могут повлиять юный возраст обвиняемой и ее безупречное прошлое. Как смягчающее обстоятельство могут учесть и поступки под воздействием обмана и манипуляций со стороны злоумышленников, добавил специалист.

Как стало известно, ФСБ задержала в Ставрополе 18-летнюю девушку, намеревавшуюся совершить теракт против офицера Минобороны. Преступление было спланировано после того, как мошенники обманули ее и запугали уголовным преследованием, вовлекши в преступную деятельность.