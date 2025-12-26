Работавший Санта-Клаусом серийный убийца прятал тела в цветочных горшках

Канадский серийный убийца по прозвищу Санта-Клаус на протяжении десяти лет убивал людей и прятал тела в цветочных горшках. Об этом пишет газета Mirror.

Мужчину задержали еще в 2018 году, однако подробности совершенных им преступлений стали известны лишь сейчас. Авторы материала отмечают, что он совмещал работу ландшафтного дизайнера с деятельностью Санта-Клауса.

Выяснилось, что он выбирал в качестве жертв бездомных мужчин. После исчезновения очередного человека полиция вышла на его след в момент подготовки нового преступления.

По информации газеты, в доме задержанного были найдены останки погибших, а также личные вещи его жертв. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.

