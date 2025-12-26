Водитель крана-манипулятора насмерть сбил женщину в Москве

Водитель крана-манипулятора не заметил женщину на улице Маршала Тухачевского в Москве и задавил ее насмерть. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На дворовой территории улицы Маршала Тухачевского водитель автомобиля при движении задним ходом сбил пешехода. Женщина скончалась на месте, — рассказала Нефедова.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств аварии. По факту инцидента также организована доследственная проверка.

Ранее КамАЗ сбил женщину во дворе дома на улице Наташи Качуевской в Москве. Водитель ехал на автомобиле задним ходом и не заметил пешехода. Женщина погибла до приезда медиков.