Массовая драка произошла между мигрантами в Москве

В Щербинке произошла массовая драка с поножовщиной между мигрантами на одной из строек. Об этом пишет «МК».

© Александр Щербак/ТАСС

По данным издания, накануне вечером бригадиру позвонил рабочий, который стал угрожать, а потом предложил «выяснить отношения». Мужчина приехал на условленное место на улицу Юбилейную, где его ждали трое. После короткой перепалки один из них нанес бригадиру два удара канцелярским ножом — первый пришелся в живот, но лезвие сложилось, второй ранил пострадавшего в щеку.

Нападавшего скрутил друг бригадира, находившийся рядом. Он же вызвал экстренные службы. Медики госпитализировали раненого и наложили ему на лицо шесть швов. Полиция задержала одного из участников драки. Выяснилось, что у задержанного, гражданина одной из стран СНГ, отсутствуют разрешительные документы. Пострадавший отказался писать заявление в полицию, в связи с чем уголовное дело не возбуждено. Подготовлены материалы для выдворения мигранта.

