Мужчина изнасиловал 12-летнего школьника, с которым познакомился в соцсетях

В Нью-Йорке возбуждено уголовное дело против 34-летнего жителя Массапекуа, которого обвиняют в изнасиловании и ограблении 12-летнего мальчика. По версии следствия, преступник познакомился с ребенком через социальную сеть и приложение для знакомств.

Мужчине предъявили официальные обвинения в изнасиловании, сексуальном насилии, грабеже и создании угрозы благополучию несовершеннолетнего. Судебное разбирательство началось во вторник, 23 декабря, о чем сообщила окружная прокуратура округа Саффолк.

Следствие установило, что 6 декабря обвиняемый, воспользовавшись тем, что мальчик был дома один, пришел к нему. Там он совершил сексуальное насилие, после чего принудил ребенка отдать ему деньги, угрожая расправой.

Испугавшись, потерпевший зашел в спальню близких и взял оттуда наличные, которые и отдал злоумышленнику. После ухода преступника мальчик рассказал обо всем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.

Подозреваемый был задержан. Суд назначил залог в размере 1,5 миллиона долларов до окончания судебного процесса. В случае признания виновным мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

Следующее слушание по делу назначено на 3 февраля 2026 года.

