Мумии матери и ребенка нашли в российском городе

В Красноярске нашли мумии матери и ее ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, речь идет о сотруднице одного из городских детских садов. После того как ее ребенок перестал посещать сад, педагоги некоторое время не интересовались его судьбой.

Найти семью смогли после жалоб соседей — те высказывали недовольство промерзшими стенами. Выяснилось, что причиной этому стало открытое окно в соседней квартире. Там и обнаружили мумии.

