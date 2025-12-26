Шиковавший в Мексике бывший российский депутат ответил за хищения

Суд в Курске огласил приговор в отношении бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева, который похитил бюджетные средства при строительстве фортификаций в приграничье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Эк-депутата приговорили к 5,5 года колонии. С него также взыскали 152 миллиона рублей. Васильев заявил о намерении обжаловать решение суда.

Бывший депутат Курской облдумы признавался, что хотел заработать на возведении укреплений в приграничье. Когда он понял, что его вовлекли в хищения, было уже поздно. Всего Васильев похитил около 86 миллионов рублей. После задержания он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Россиянам экс-депутат запомнился благодаря своего новогоднему видео из Мексики. В ролике он шикует, смешивая коктейль и закусывая его креветками, и желает своим друзьям много денег.