Основательницу Meduza* Тимченко** заочно осудили на пять лет

Суд вынес приговор основательнице проекта Meduza* Галине Тимченко**. Ее заочно приговорили к пяти годам колонии по делу об организации деятельности издания, признанного нежелательным на территории России. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры иноагент Галина Тимченко** заочно приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

Кроме того, ей запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение пяти лет. По данным следствия, Тимченко** продолжает руководить проектом Meduza*, несмотря на то, что ее привлекали к ответственности за это правонарушение. Журналистка находится в розыске. Суд заочно отправил ее в СИЗО.

Расследование уголовного дела в отношении Тимченко** завершили в конце октября 2025-го. Журналистка попала под следствие после того, как опубликовала в Сети видеозаписи, направленные на формирование протестных настроений среди жителей России.

*Организация, признанная в России нежелательной и иностранным агентом.

**Внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.