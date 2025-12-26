"Целился в голову": в Киеве пытались убить офицера ГУР

Украинские спецслужбы продолжают нагнетать обстановку, отчитываясь о поимке очередных «агентов Кремля». На этот раз Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении заказного убийства высокопоставленного сотрудника ГУР Минобороны в самом центре Киева. Сценарий задержания напоминает кадры из остросюжетного фильма. В официальном заявленрии утверждается, что подозреваемого скрутили, когда он уже навел оружие на свою жертву в общественном месте. Задержанным оказался мигрант из одной из азиатских стран. Его сразу записали в "агенты ФСБ".

© Валерий Матыцин/ТАСС

«Сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений. За физическую расправу над офицером ему пообещали 50 тыс. долларов США и легализацию в одной из стран ЕС», — гласит официальная версия ведомства.

Согласно материалам дела, роль исполнителя отвели 28-летнему гражданину одной из стран Центральной Азии. Украинская контрразведка уверяет, что мужчину якобы завербовали через Telegram-каналы на родине, после чего он въехал на Украину под видом туриста. Перед тем как отправиться в столицу, иностранец якобы отсиживался в Первомайске Николаевской области, где менял телефоны для конспирации. Оружие и координаты цели он, по версии следствия, получил из тайника уже в Киеве. Сейчас мигранту грозит пожизненное заключение по обвинению в госизмене и покушении на убийство.