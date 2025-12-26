Церемония прощания с погибшими при взрыве полицейскими проходит в Москве

Московская полиция проводит в последний путь своих коллег Илью Климанова и Максима Горбунова, которые погибли при исполнении служебного долга. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Отмечается, что церемония прощания проходит на территории управления внутренних дел по Южному административному округу.

В ведомстве пояснили, что в траурной церемонии принимают участие родные и близкие погибших, руководство, личный состав и ветераны столичного МВД, коллеги офицеров, а также представители органов исполнительной власти. По данным полиции, несколько тысяч сотрудников и жителей города пришли проститься с погибшими.

Пресс-служба рассказала, что Илья Климанов родился 1 августа 2001 года в Ступино и служил в московской полиции с октября 2023 года. Максим Горбунов, родившийся 11 февраля 2000 года в том же городе, поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года. У него остались супруга и девятимесячная дочь.

В Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы добавили, что после окончания траурной церемонии Илья Климанов и Максим Горбунов будут похоронены с воинскими почестями и выразили соболезнования семьям офицеров, подчеркнув, что память о них останется вечной.

Два полицейских погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Также погиб подрывник. Сотрудники ДПС увидели подозрительного мужчину возле их служебной машины и хотели его задержать, но тот активировал взрывное устройство. Предварительно, он действовал по указанию мошенников. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем.