Окоченевшего мужчину нашли на улице российского города

Lenta.ru

В Екатеринбурге окоченевшего мужчину нашли на улице Сыромолотова, спасти его не удалось. Об этом стало известно Ura.ru.

© Global Look Press

По данным российского издания, горожанин пролежал на морозе несколько часов, пока его не заметили люди. По предварительным данным, на вид ему 50 лет. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 37-летний мужчина замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла. Дебошира пытался остановить сотрудник метро, однако агрессор продолжил крушить дверь. Он выбил стекло ногой и пролез внутрь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро и упала замертво.