Россиян предупредили о «новогодних» приманках мошенников

Перед началом праздников аферисты стараются реализовать свои схемы. Речь идет о привлекательных «новогодних» приманках, пишет aif.ru со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники используют разнообразные методы обмана, включая липовые веб-страницы маркетплейсов со скидочными предложениями в 90%, наборы товаров по «невероятно низким ценам», требующие предварительной оплаты, фиктивные лотереи и рекламные кампании с обратным отсчетом времени, а также ссылки в электронных сообщениях и письмах, ведущие на мошеннические сайты.

Министерство внутренних дел советует внимательно проверять веб-сайты. Важно убедиться, что URL совпадает с официальным адресом магазина. Рекомендуется использовать официальные приложения магазинов, доступные в App Store или Google Play, вместо загрузки APK-файлов или других сторонних приложений.

Сотрудники полиции также советуют использовать только надежные платежные системы, такие как 3-D Secure, Apple Pay, Google Pay или прямые банковские переводы. Кроме того, рекомендуется не вводить данные своих карт на ненадежных сайтах. Перед совершением покупки следует изучить отзывы о продавце, проверить его репутацию и наличие контактных данных. При покупке дорогостоящих товаров лучше выбрать оплату при получении. Кроме того, россиянам советуют избегать ответа на подозрительные SMS или сообщения со ссылками.

При обнаружении подозрительных действий необходимо сразу же обратиться в банк, чтобы заблокировать карту, если были замечены незаконные операции. Важно сохранить скриншоты веб-страниц, переписку и платежные документы. Также следует уведомить поисковые системы о мошенническом сайте.