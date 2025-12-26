18-летняя студентка хотела взорвать машину офицера ВС РФ

В Ставрополе задержана 18-летняя студентка, которая собиралась подорвать автомобиль российского офицера. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, это убедили сделать девушку украинские спецслужбы.

Студентку задержали, когда она уже получила взрывчатку и собиралась закрепить ее под автомобилем.

Имя офицера Минобороны РФ, которой должен был стать "целью", не раскрывается. Теракт предотвращен.