Открытое горение резервуаров с нефтепродуктами ликвидировано в порту Темрюка

Пожарные ликвидировали открытое горение резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка, сообщает оперштаб Краснодарского края.

© МЧС России/РИА Новости

Уточняется, что локализовать возгорание удалось в ночь с 25 на 26 декабря, а ликвидировать открытое горение – к утру. При этом работы по тушению пожара еще продолжаются – огнеборцы охлаждают резервуары.

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка в результате атаки украинских БПЛА в ночь с 24 на 25 декабря. Никто из местных жителей не пострадал.

Позже площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров. Для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего для тушения огня задействовали 99 человек, в том числе сотрудников регионального главка МЧС России и 26 единиц техники.