Туристическая база загорелась на Алтае

На туристической базе «Юность» в Республике Алтай утром 26 декабря произошло возгорание. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

© Московский Комсомолец

«Огнеборцы ликвидируют пожар на туристической базе «Юность». Информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованнхы кадрах видно, как из здания комплекса тянуться густые клубы дыма.

В ведомстве ТАСС уточнили, что площадь пожара устанавливается. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.