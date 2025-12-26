В доме скандального финансиста Джеффри Эпштейна нашли фуражку с надписью «Барин» на русском языке. О необычном сувенире сообщает РИА Новости со ссылкой на фотографии, опубликованные Министерством юстиции США.

Утверждается, что финансист хранил в своем таунхаусе в Нью-Йорке одежду и обувь разных стран и культур. На одном из снимков запечатлены несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти. Рядом с ними также нашли пару валенок и кожаные тапки в восточном стиле.

В гардеробе Эпштейна, помимо фуражки, находились несколько черных халатов и игрушечная корона.

Ранее в опубликованных письмах Эпштейна нашли рассуждения с критикой теорий заговора об авиакатастрофе под Смоленском с участием борта, на котором находились польские политики. Он уверял, что попытки спекулировать на версиях о якобы имевшей место причастности России к крушению самолета вызывают у него разочарование.